Superata Quota 100, a partire dall’1 gennaio 2022 l’età per andare in pensione tornerebbe a 67 anni per tutti. In pratica si tornerebbe alla Legge Fornero (nella foto, Elsa Fornero). Per evitare che ciò accada, ha spiegato all’Ansa il responsabile economico dei dem Antonio Misiani, va anche studiato un sistema "più flessibile ma più equo", e sostenibile per le casse pubbliche, che tenga conto dei lavori "gravosi e usuranti, delle donne con carichi familiari", come fanno l’Ape social e Opzione Donna