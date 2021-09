2/10 ©IPA/Fotogramma

Che cos’è la RITA? Introdotta in via sperimentale dalla legge di Bilancio 2017 e poi resa strutturale dalla legge di Bilancio 2018, consente in determinati casi di andare prima in pensione ottenendo l’anticipo di una rendita sulla futura pensione integrativa

Riforma pensioni 2022, il ministro Franco conferma addio a Quota 100