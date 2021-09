I due benefici spettano ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso unico di lavoro in Italia e non solo ai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea su richiesta della Corte costituzionale italiana chiamata in causa dopo il rifiuto da parte dell'Inps di riconoscere le somme ad alcune famiglie