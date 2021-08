Covid e consumi: 7 italiani su 10 chiedono più attenzione ambientale

2/14 ©IPA/Fotogramma

In linea generale, nel nostro Paese molti consumatori pensano che l’emergenza sanitaria non sia destinata a scomparire in fretta. Il 43% degli intervistati è convinto che l’impatto del Covid-19 sulle nostre vita durerà per almeno un altro anno, fino a che -come sostiene il 30% del campione- la maggior parte della popolazione non sarà vaccinata

Covid, Istat: cancellati 20 anni di crescita dei consumi