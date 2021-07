Mutui, effetto covid: aumentano le richieste nelle città medio-piccole

Nei primi sei mesi del 2021, il mercato immobiliare ha subito profonde trasformazioni. Anche a causa della pandemia e dell'esplosione del lavoro da casa. Sempre più persone non hanno più necessità di vivere nei grandi centri urbani e cercano casa in provincia. Guarda il video

A Sky Tg24 Business una fotografia del mercato immobiliare, scattata da Mutui.it e Facile.it. Nel primo semestre dell'anno sono aumentati gli importi medi dei mutui immobiliari, è scesa l'età media dei richiedenti (uno su tre arriva da persone under 36), e sono aumentate del 7% le ricerche di case nei centri sotto i 250 mila abitanti: lo spiega Andrea Polo di Facile.it.

