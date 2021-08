9/12 ©IPA/Fotogramma

Per ottenere il bonus da 50 euro, basta presentarsi in negozio con la domanda (il modulo è disponibile sul sito del Mise: i requisiti sono di essere residenti in Italia e di appartenere a un nucleo familiare di fascia Isee che non superi i 20 mila euro, e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus