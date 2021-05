Le migliori smart tv, da Samsung a LG

Le migliori smart tv del 2021 offrono immagini di qualità impeccabile e tantissime funzionalità, diventando il vero oggetto dei desideri per i gamers e per gli amanti dell’home cinema Condividi:

Ogni anno i produttori di televisori lanciano sul mercato decine e decine di modelli, sempre più tecnologici e sempre più accattivanti. Che si tratti di apparecchi più discreti, studiati per i piccoli ambienti, o di maxischermi per maxi sale, ciò che non può mancare sono le applicazioni e la connettività. Il mondo della TV è cambiato radicalmente, e l’aggettivo “smart” è entrato di diritto nel settore dando vita ad apparecchi sempre più intelligenti e sempre più in grado di soddisfare le esigenze degli utenti. Quali sono le migliori smart tv del 2021? Scopriamolo insieme.

Samsung Neo QLED 8K QN900A Smart tv di fascia alta per chi non vuole compromessi sulla qualità dell’immagine e sulla connettività (in offerta a 5499€) Il Samsung Neo QLED 8K QN900A, è il televisore del futuro. Un concentrato di tecnologia e qualità delle immagini spettacolari, che nasce per chi è in cerca dell’eccellenza e non vuole compromessi. Neri ad altissima qualità, colori vividi, luminosità intensa e una qualità audio che lascia tutti a bocca aperta: il tutto, gestito dall’Intelligenza Artificiale di Samsung che è in grado di riprodurre immagini a qualità addirittura superiore a quella della fonte.

LG C1 OLED TV Da molti considerata la migliore smart tv del 2021, l’eccellenza LG si conferma come uno dei leader del settore (prezzo da 2347,98€) LG torna sul mercato con il TV OLED LG C1. che nasce come modello sostitutivo del precedente LG CX OLED TV del 2020. Data l’altissima qualità della versione precedente la casa produttrice è riuscita a progettare un modello ancora più stupefacente che, grazie al potente processore LG Alpha a9 Gen.4, garantisce una resa visiva senza precedenti e una qualità audio surround ancora migliore.

Sony Bravia KE-48A9 Potente Android Tv del 2020 in grado di regalare ancora agli utenti immagini definite e un’esperienza cinematografica fuori dal comune (in offerta a 1399€) Il TV Sony KE-48A9 grazie al processore X1 Ultimate di Sony è in grado di dare vita a immagini realistiche con il colore e il contrasto migliori di sempre. Con la funzione Acoustic Surface AudioTM, inoltre, questa smart tv è in grado di regalare all’utente un’esperienza cinematografica senza paragoni. Grazie poi al sistema operativo Android potrai avere a disposizione tutte le tue App preferite direttamente sulla tua tv Sony.

Samsung Q80T QLED TV Tra le novità di casa Samsung, il Q80T QLED è sicuramente tra i modelli più interessanti e con un’ottima resa pensata soprattutto per le sessioni di gaming (in offerta a 1299€) Una smart tv pensata principalmente per gli utenti che sono alla ricerca di uno strumento per il gaming, ma non solo. Lo schermo QLED del nuovo Samsung Q80T, infatti, è adatto ad ogni tipo di contenuto grazie al processore Quantum 4K di Samsung, che offre colori HDR vividi e moltissime funzionalità pensate esclusivamente per la smart TV.

LG Nano 90 La serie economica della LG non ha nulla da invidiare ai modelli di fascia alta, grazie al suo ampio angolo di visione e al potente processore (in offerta a 829,99€) Colori incredibili, angolo di visione molto ampio e un sistema operativo semplice ed intuitivo; sono questi punti di forza dell’LG Nano 90. Nonostante il suo essere un modello “economico”, questo dispositivo non ha nulla da invidiare ai modelli di fascia alta, grazie alla sua risoluzione 4K e al suo potentissimo processore. Un prodotto di altissima qualità che però permette di risparmiare qualcosa, pur senza rinunciare a una qualità dell’immagine spettacolare.

LG GX Gallery OLED Una smart tv pensata per gli amanti dell’home cinema con tutte le specifiche più recenti tra cui Dolby Vision, Atmos e l’integrazione con gli assistenti vocali e le piattaforme di streaming (in offerta a 1713€) Design eccezionale e una resa delle immagini perfetta: è questa la sintesi di uno strumento potente e performante che gli amanti dell’home cinema non possono non considerare. Prestazioni incredibili grazie al processore LG Alpha a9 Gen.3 con un migliorato riconoscimento facciale e un’elaborazione delle immagini sempre migliore e qualitativamente impeccabile.

TV QLED Samsung Q70T Molte delle funzionalità dei prodotti di fascia alta ma ad un prezzo più contenuto e competitivo: il nuovo tv Samsung disponibile a partire da 849€ Il TV QLED Samsung Q70T nasce per racchiudere al suo interno tutte le funzioni delle tv di fascia alta ma ad un prezzo più contenuto. E consente di non rinunciare alla qualità dell’immagine impeccabile del 4K con i suoi ambienti luminosi eccezionali e i suoi incredibili dettagli. Questa smart tv è ideale anche per i gamer grazie alle sue incredibili prestazioni anche con le console più moderne.

Hisense A7100F 43A7100F TV Una smart tv ad un prezzo più contenuto, pensata per chi non vuole rinunciare alle immagini Ultra HD 4K e alle decine di contenuti multimediali del suo sistema operativo (in offerta a 349€) Un prezzo decisamente competitivo e una serie di contenuti multimediali più che ampia, offerti dal potente sistema operativo di casa Hisense. Una tv di alta qualità con una resa delle immagini più che buona, adatta a tutte le tasche. Uno strumento pensato per chi non vuole rinunciare alla definizione dell’Ultra HD 4K ma senza spendere cifre esorbitanti.

HISENSE 40A5700FA Smart Tv Full HD con una buona qualità dell’immagine un prezzo adatto a tutte le tasche. Non offre il 4K ma a 329€ è una valida alternativa più che interessante Miglior rapporto qualità prezzo per una smart tv con una qualità molto buona pur essendo solo un Full HD e non un 4k. Il sistema operativo è semplice e intuitivo e ha al suo interno tutte le principali App per l’intrattenimento. La migliore alternativa per chi non vuole rinunciare a una grande qualità dell’immagine ma a un prezzo più che contenuto.