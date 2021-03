Samsung presenta le novità per il 2021

L’azienda ha svelato in live streaming la nuova gamma di televisori e schermi. Con questi nuovi prodotti Samsung getta le basi per ridefinire il ruolo di questi dispositivi nell’ambiente domestico. E poi una mano all’ambiente: packaging sostenibile e telecomandi solari Condividi:

Il mondo è cambiato e Samsung se n’è accorta. Il coronavirus ha rivoluzionato le nostre vite e quindi le abitudini dei consumatori che sempre più vivono e lavorano in casa. “Siamo fieri della costante ricerca di innovazione di Samsung, che permette di migliorare il quotidiano dei consumatori. Nell’ultimo anno, tecnologie prima ritenute un 'accessorio' sono diventate una necessità, da quando le nostre case si sono trasformate in ufficio, scuola, palestra e altro ancora”, spiega Bruno Marnati, Vice President divisone Audio Video di Samsung Electronics Italia. “Con i consumatori che trascorrono più tempo a casa, la presenza degli schermi nella nostra vita ha assunto maggiore rilievo e, nel 2021, Samsung continuerà a ridefinire il ruolo dei TV in base alle esigenze e alle passioni dei propri clienti”.

MicroLed MicroLed è la tecnologia su cui Samsung punta moltissimo per il 2021. Una nuova linea di tv che vanno da 99 ai 110 pollici che uscirà in primavera. In autunno sarà la volta del formato da 88 pollici e in seguito anche da 76 pollici. Un prodotto senza cornice per gli amanti del grande schermo in casa. Si dice che abbia neri intensi e una qualità altissima di immagine. Grazie ai led inorganici si riesce a prevenire l’effetto burn-in, ovvero lo scolorimento dello schermo dovuto all’usura. Quindi con questo nuovo sistema colori vivaci per tutto il ciclo vitale del televisore. Saranno dotati della tecnologia 4Vue (Quad View), che renderà possibile suddividere lo schermo in 4 aree, ottenendo così 4 schermi in uno.

Neo QLed Migliorare l’esperienza visiva qualunque cosa si guardi. Questo è quello che Samsung vuole raggiungere con Neo QLed. La direzione dell'orchestra è affidata al processore quantistico Neo Quantum e ai nuovi Quantum Mini LED di dimensioni pari a 1/40 dei LED tradizionali. La casa sudcoreana garantisce neri più intensi e profondi, colori brillanti sia che si guardi una partita di calcio o che ci si diverta alla console. Saranno infatti schermi molto adatti al mondo del gaming frutto anche dell’accordo con Xbox. Neo QLED e QLED permetteranno di vedere ogni dettaglio, con la straordinaria chiarezza del 4K a 120 fotogrammi al secondo e tempi di risposta da 5,8ms. Ma non solo console. La gamma Neo QLED sarà Smart TV a 360 gradi. Grazie alla presenza di Google Duo, collegando una webcam esterna sarà possibile effettuare videochiamate direttamente dal TV comodamente dal divano. Oppure anche la possibilità di utilizzare il proprio Neo QLED come un PC, grazie al pacchetto Microsoft 365 e Teams integrato. Per gli appassionati di fitness, Neo QLED porterà direttamente tra le mura domestiche esercizi e consigli per una vita sana. Arriverà in Italia in primavera, i formati andranno dai 50 agli 85 pollici. La versione 4K a partire da 1.799 euro, la famiglia 8K da 3.999 euro.