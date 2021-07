Bonus Sar per lavoratori interinali, a chi spetta e come ottenerlo

9/13 ©Ansa

COME SI CALCOLANO LE GIORNATE DI LAVORO – Per il calcolo delle giornate utili per il raggiungimento del requisito di anzianità richiesto, si devono prendere in considerazione le giornate lavorate che risultano in busta paga in base alla condizione di miglior favore. Per esempio se risultano 23 giorni retribuiti, 21 lavorati, e 26 Inps, si prende in considerazione quest’ultimo. Per il conteggio quindi si sommano questi valori negli ultimi 12 mesi di lavoro. Solo in caso di part-time verticale occorre considerare le ore lavorate e non i giorni