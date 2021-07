9/12 ©IPA/Fotogramma

Il richiedente, in sede di compilazione della domanda, deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse, a meno che l’Inps non li abbia già a disposizione per altre ragioni. In tal caso, per la verifica dei requisiti reddituali per accedere all’Iscro, l’Istituto tiene conto delle informazioni già fornite che sono automaticamente caricate all’interno del modulo di domanda