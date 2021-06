Bonus e agevolazioni fiscali sugli immobili: ecco la guida

3/13 ©IPA/Fotogramma

ECO-BONUS - L’eco-bonus comprende interventi di efficientamento energetico e, in particolare, le installazioni di impianti basati su fonti rinnovabili di energia. L’agevolazione riguarda gli immobili esistenti e non è applicabile a quelli in costruzione. Per usufruirne non sono necessari interventi edilizi ma anche solo l’installazione di impianti, come quello fotovoltaico