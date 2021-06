9/10 ©Ansa

Attualmente è in vigore la norma del Decreto Sostegni 1 (n. 41-2021) per cui il blocco dei licenziamenti per le aziende che utilizzano ancora gli ammortizzatori emergenziali scade a breve. In particolare, il 30 giugno per le aziende che utilizzano la CIGO (la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) e il 31 ottobre per le altre aziende, quelle che utilizzano altre forme di ammortizzatori sociali (FIS e Cassa in deroga, che riguardano artigianato, terziario, somministrazione)