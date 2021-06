Scadenza Imu 2021: chi deve pagare, quando e come si calcola l'acconto

10/10 ©IPA/Fotogramma

IL CALCOLO DELL'IMU IN CASO DI PIÙ PROPRIETARI - Una volta applicate le aliquote comunali, se il proprietario non possiede l'intero immobile, occorrerà ancora moltiplicare la somma per la percentuale corrispondente alla quota di possesso. Il calcolo va riproporzionato anche in base ai mesi di possesso durante l'anno. La cifra finale sarà da dividere per due per arrivare all'importo da versare entro il 16 giugno 2021, l'acconto Imu del 50%