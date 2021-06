6/9 ©IPA/Fotogramma

Il Partito Democratico resta fermo nella sua proposta di tassa di successione con un'aliquota del 20% sopra i 5 milioni di euro. Ipotesi a cui è totalmente contraria Forza Italia di tassa: sarebbe anzi per abolirla completamente come sulle donazioni, ma non potendo tenterà di far innalzare il valore imponibile esente per gli eredi in linea diretta o il coniuge