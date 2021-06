9/10 ©IPA/Fotogramma

Ai nuovi assunti in relazione al Recovery plan potrà essere revocato l'incarico se non raggiungono gli obiettivi, mentre per i concorsi ordinari della Pa godranno di una "riserva" del 40% di posti in nome delle competenze acquisite. Il governo stanzia 700 milioni per l'apprendistato di diplomati e laureandi