Secondo un'analisi di Intrum, operatore nei credit services, il 7% di chi ha subito un calo del reddito familiare ha contrattato moratorie per posporre i pagamenti. Il 44% ha sospeso il pagamento delle rate del mutuo, mentre il 35% quello delle bollette. Con le restrizioni per contenere i contagi, la priorità è stata data ai servizi indispensabili come luce, gas, Internet e acqua