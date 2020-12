Firmato accordo ArcelorMittal-Invitalia: torna l'acciaio di Stato

L'accordo consente alla società controllata dal Mef di entrare al 50%, per poi salire al 60%, nella compagine azionaria della Am Investco che ha in gestione gli impianti siderurgici in Italia

"Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e il ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, esprimono soddisfazione per la firma dell'accordo di co-investimento tra Invitalia e Arcelor Mittal per l'ex Ilva", si legge in un comunicato dei due ministri in cui si specifica che "l'accordo prevede un significativo impegno

finanziario da parte dello Stato italiano e rappresenta un passo importante verso la decarbonizzazione dell'impianto di Taranto attraverso l'avvio della produzione di acciaio con processi meno inquinanti". Viene spiegato che "circa un terzo della produzione di acciaio avverrà con emissioni ridotte, grazie all'utilizzo del forno elettrico e di una tecnologia d'avanguardia, il cosiddetto "preridotto", in coerenza con le linee guida del Next Generation EU. La riduzione dell'inquinamento realizzabile con questa tecnologia è infatti del 93% a regime per l'ossido di zolfo, del 90% per la diossina, del 78% per le polveri sottili e per la CO2".