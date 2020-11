1/11

La giuria per la selezione della città Capitale italiana della cultura 2022, presieduta dal professore Stefano Baia Curioni, dopo aver esaminato le 28 candidature pervenute, ha selezionato i 10 progetti finalisti, così come previsto dal bando. Ad annunciarlo è stato il ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, guidato dal ministro Dario Franceschini. Ecco quali sono le 10 città ancora in lizza e il titolo dei dossier presentati



