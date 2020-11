Covid, Calenda a Sky TG24: “I soldi ci sono, ma non li investiamo”

Il leader di Azione: "Siamo in un Paese cui si teorizza che un politico che ha esperienze gestionali e amministrative è un tecnico e non un vero politico". Sull'emergenza coronavirus: "Governo e Regioni non hanno fatto quello che dovevano, l'esecutivo non ha mai ascoltato nostre proposte". E sulla sua candidatura a sindaco di Roma: "Il Pd dica se preferisce i Cinque Stelle, ma serve una parola di chiarezza in un senso o nell’altro”

“Il Mes non è un dibattito superato perché bisognerebbe prenderlo, ma c’è un altro problema: noi in questo momento non abbiamo un problema di soldi ma abbiamo il problema che non li investiamo. Non li investiamo perché nessuno gestisce nulla e, anzi, siamo in un Paese cui si teorizza che un politico che ha esperienze gestionali e amministrative è un tecnico e non un vero politico”. A dirlo è il leader di Azione, Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma per il 2021 , in un’intervista a Start su Sky TG24, in cui tra i temi affrontati c’è l’emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid-19 ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). “Siamo arrivati in una condizione in cui lo Stato non funziona - aggiunge Calenda - perché nessuno sa gestire, anche al Governo ci sono in alcuni casi persone di grandi qualità ma nessuno ha mai gestito nulla. L’esperienza gestionale, non solo quella privata ma anche l’amministrare una Regione o una grande città, è fondamentale”.

"Governo e Regioni non hanno fatto quello che dovevano"

Secondo Calenda per affrontare la pandemia “in questo periodo le Regioni non hanno fatto quello che dovevano e il Governo non ha fatto quello che doveva sia direttamente con il commissario Arcuri sia per monitorare, perché abbiamo scoperto l’impreparazione delle Regioni quando si è riattivato il virus. Speranza non è andato in tv a luglio a dire che le Regioni non stavano facendo le cose. Ci sono state carenza gestionale da parte del ministero della Salute e una carenza implementativa di far accadere le cose delle Regioni”.



"Governo non ha mai ascoltato nostre proposte"

Il leader di Azione contesta la strategia dell’esecutivo durante l’emergenza Covid: “Stiamo rincorrendo il virus dall’inizio, per ogni critica al Governo abbiamo fatto una proposta alternativa ma il Governo non ha mai ascoltato”. Per quanto riguarda il decreto ristori, Calenda sostiene che “a differenza degli altri decreti è veloce, perché l’Agenzia delle Entrate funziona, ma ha un ammontare che non va bene. A Gualtieri avevo proposto subito di restituire gli anticipi Irap e Ires di novembre alle aziende che hanno perso. Sarebbe stata una cosa potente e immediata. Poi ho proposto di sospendere il pagamento delle tasse in caso di una seconda ondata, che non voleva dire annullarlo. Tutto lasciando stare i ristori qua e là”.