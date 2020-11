Covid, Salvini: se mi ammalassi chiederei l’idrossiclorochina

"Si tratta di un farmaco usato in Cina, Germania e tanti altri Paesi e in Italia tanti medici la usano", ha detto il leader della Lega

Matteo Salvini vota idrossiclorochina. "L'idrossiclorochina è un farmaco usato in Cina, Germania e tanti altri Paesi e in Italia tanti medici la usano. Se mi ammalassi io la chiederei". Lo dice Matteo Salvini a Radio24 ripreso dall'agenzia Adn Kronos.

Quindi, parlando della possibilità che il governo porti in Parlamento un provvedimento di lockdown, afferma: "Io voto le cose che mi vengono spiegate. Noi da mesi facciamo domande e proposte e da mesi il governo tira dritto per la sua strada. Non puoi fregartene del resto del mondo e poi chiedere collaborazione".