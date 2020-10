Roma 2021, Pd: “Calenda contro di noi, divide e la destra brinda”

Il segretario della sezione romana Andrea Casu: “La sua è una candidatura che lui sta costruendo contro tutto quello in cui il Pd crede, l’apertura e la partecipazione popolare per la scelta del candidato o il Governo di cui siamo parte fondamentale”

"Quella di Calenda ad oggi, malgrado aperture e disponibilità nostra, è una candidatura che lui sta costruendo contro tutto quello in cui il Pd crede: l'apertura e la partecipazione popolare per la scelta del candidato o il Governo di cui siamo parte fondamentale. Purtroppo ancora una volta divide e la destra brinda". Scrive così, in una nota, il segretario del Partito Democratico di Roma, Andrea Casu.