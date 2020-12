Conte al Consiglio europeo per approvare il Recovery Fund

Oggi e domani il vertice darà il via libera al piano di rilancio economico più grande della storia dell'Unione Europea: il Next generation, di cui fa parte il Recovery Fund. Si tratta anche sulla Brexit. Sul Mes, il premier al "Corriere della Sera" dice: "Non mi spaventa il confronto tra alleati, l'importante è che la dialettica si traduca in ricchezza di idee, non in sterili polemiche"

Il premie Conte parteciperà oggi e domani al vertice del Consiglio europeo, chiamato a dare il via libera al piano di rilancio economico più grande della storia Ue: il Next generation, col suo Recovery Fund. In Italia continua lo scontro sulla riforma del Mes (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Conte, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, spiega: "Sul Recovery abbiamo appena iniziato a discutere, avendo bene in mente gli obiettivi di funzionalità e semplificazione".

Gli altri nodi europei: Brexit e Bce approfondimento Brexit, i tre nodi da sciogliere: pesca, concorrenza e governance In Europa gli altri argomenti sul tavolo dei 27 riguardano principalmente l'uscita del Regno Unito e il bazooka di Natale della Banca Centrale Europea di 500 miliardi. Secondo fonti di Downing street, Johnson e von der Leyen hanno verificato che rimangono "distanze molto ampie", sulla Brexit, concordando però di far proseguire i negoziati fino a domenica, indicato come termine ultimo per una decisione "ferma" tra deal o no deal.