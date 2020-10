Anche il lavoro agile avrà un ruolo fondamentale per provare a contenere i contagi. Consigliate le riunioni a distanza, ma si attendono indicazioni ancora più specifiche. “Incrementeremo con un provvedimento della ministra Dadone lo smart working”, ha anticipato il premier, riferendosi a un prossimo decreto per i dipendenti pubblici. Ecco tutto quello che c’è da sapere e quali aspetti sono ancora in via di definizione