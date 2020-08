Fisco, è Reggio Calabria la città italiana in cui si pagano più tasse

14/20 ©Getty

Nella città emiliana (nella foto) vi sono poi 60 asili pubblici, mentre in quella calabrese 3 (peraltro realizzati e mantenuti non da finanziamenti dello Stato ma comunitari). Per gli asili nido, in particolare, Reggio Calabria riceve 59 euro pro capite l'anno, mentre Reggio Emilia 2.400 euro pro capite