Bonus bici, slitta decreto per mandare online la piattaforma dedicata

In un primo momento sembrava che il decreto interministeriale attuativo della misura potesse arrivare in Gazzetta ufficiale entro la fine del mese. Ma nella Conferenza Unificata che si è riunita lunedì 27 luglio non è stato raggiunto un accordo sul testo. Prossimo appuntamento per il 6 agosto, come conferma il ministro Costa: “È l'ultimo step, va alla Conferenza permanente Stato Regioni, perché è giusto che le Regioni possano pronunciarsi sul bonus e dopo finalmente decolla”. "I fondi ci sono per tutti”, assicura