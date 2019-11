Gli impianti di Taranto dell’ex Ilva, al centro del caso ArcelorMittal, per ora rimangono aperti in attesa della sentenza del tribunale di Milano. Lo ha annunciato ieri la multinazionale franco-indiana dell’acciaio, nel giorno in cui i rappresentanti dei principali sindacati italiani sono stati ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le aziende dell’indotto hanno protestato contro ArcelorMittal per il mancato pagamento delle fatture. (FOTO) In serata l’intervento del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri: "Lavoriamo su tutti gli scenari, llva non chiuderà". Le prossime tappe venerdì 22, quando il premier Conte vedrà i vertici dell'azienda, e mercoledì 27, giorno in cui i magistrati si pronunceranno sul ricorso d'urgenza dei commissari contro il recesso di Mittal. (LE TAPPE DEL CASO ILVA - I NUMERI DELLA CRISI - I POSSIBILI SCENARI - L'IPOTESI DELL'INTERVENTO DELLO STATO)

I punti della trattativa

Tuttavia, secondo una fonte, la trattativa potrebbe anche non concludersi venerdì e proseguire con un secondo round prima della pronuncia del tribunale di Milano, che indaga su eventuali illeciti tributari e su presunti reati pre-fallimentari in un fascicolo esplorativo. Sul tavolo ci sarebbero un decreto per reintrodurre lo scudo penale, (COS'È) la possibilità di ammortizzatori sociali fino a 3000 dipendenti dell'acciaieria, sconti sugli impianti, defiscalizzazioni delle bonifiche e un possibile ingresso di Cassa depositi e prestiti nell'azionariato. Nodi che il governo porterà già nel Consiglio dei ministri di giovedì, che vedrà al tavolo al fianco di Conte i ministri M5s Stefano Patuanelli e Pd Roberto Gualtieri. Mittal avrebbe chiesto garanzie al governo e dall'esecutivo più d'uno sostiene che "ora", complici le inchieste giudiziarie, i vertici dell'azienda sarebbero "preoccupati" e quindi più disponibili ad arrivare a un compromesso.

Gualtieri: nell’accordo ci sarà anche lo scudo penale

"Se si definisce un accordo con Mittal nel quadro di questo accordo ci sarà anche la componente dello scudo penale. Io penso che debba essere fatto ma in un quadro complesso", ha detto Gualtieri, smentendo l'ipotesi di un prestito ponte ventilata dai media. E ha assicurato: "Ilva non chiuderà. Occorre una soluzione industriale perché l'Italia ha bisogno di un'acciaieria. Auspico una ripresa del negoziato. Questo è un momento delicato. Da Arcelor Mittal è arrivato un primo segnale positivo anche se legato alla vicenda processuale".