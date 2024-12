Vacanze Natale, Capodanno ed Epifania, viaggi all'estero in crescita

Introduzione

Sono 17 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per le festività, un milione in più rispetto alle stime di novembre. Oltre sei su dieci rimarranno entro i confini nazionali. Come emerge dal focus su Natale, Capodanno ed Epifania 2025 degli italiani dell'Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg, saranno comunque vacanze più frammentate, con più partenze, con una tendenza a spostarsi al di fuori dei periodi canonici e per periodi di permanenza più brevi (LE METE PIÙ GETTONATE).