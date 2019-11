Si tiene oggi al ministero dello Sviluppo economico l’incontro tra sindacati e ArcelorMittal alla presenza del ministro Stefano Patuanelli. È la nuova tappa che affronta il governo nel difficile dossier sull’ex Ilva dopo la decisione dell’azienda di lasciare l’impianto siderurgico comunicata dall’azienda una decina di giorni fa.

Ora il tentativo dell'esecutivo di aprire un canale di confronto istituzionale con ArcelorMittal con l'incontro al Mise. L'ad della multinazionale dell’acciaio ha chiarito ai sindacati che tutti gli impegni saranno rispettati, ma le sigle hanno fatto sapere che l'azienda ha comunicato il piano di fermate degli altiforni, tra il 12 dicembre e il 15 gennaio. Il governo però continua a ripetere che ArcelorMittal non ha il diritto di spegnere gli altiforni e minaccia risarcimenti miliardari. Resta sul tavolo la questione dello scudo penale (COS'È) che ha tenuto banco negli ultimi giorni e che in molti - sindacati compresi - chiedono di ripristinare (LE TAPPE DEL CASO ILVA - I NUMERI DELLA CRISI - I POSSIBILI SCENARI - L'IPOTESI DELL'INTERVENTO DELLO STATO).

ArcelorMittal determinata a lasciare a gennaio

All'incontro al Mise ci saranno, oltre al ministro Stefano Patuanelli, i leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Per ArcelorMittal dovrebbe esserci l'amministratrice delegata Lucia Morselli. A oggi l'azienda conferma di essere determinata a spegnere Taranto mentre i Commissari del governo, dopo dieci giorni dall'atto di citazione, non hanno ancora depositato il ricorso cautelare d'urgenza (ex art. 700) contro la richiesta di recesso di ArcelorMittal. Ricorso che potrebbe permettere al giudice di bloccare lo spegnimento. Ieri la causa avviata da ArcelorMittal in via ordinaria è stata assegnata al giudice competente e, come da tempistica italiana, vedrà la sua prima udienza solo a maggio. Ma questo non significa che ArcelorMittal debba restare a Taranto fino a quel momento. E anzi l’ad Morselli ha comunicato che l'acciaieria di Taranto sarà spenta a gennaio.

L'azienda comunica il calendario dello spegnimento degli altiforni

L'annuncio dello spegnimento degli altiforni non è una novità: era già stato comunicato il 5 novembre nella lettera ai sindacati che ha aperto la procedura di recessione all'amministrazione straordinaria (cioè allo Stato) di asset e lavoratori dell'ex Ilva. Secondo il calendario comunicato da ArcelorMittal, questo sarebbe il calendario: il 13 dicembre si spegne l'Afo2, a fine dicembre l'Afo 4 e il 15 gennaio l'Afo 1, il più grande altoforno d'Europa.