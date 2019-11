ArceloMittal ha notificato ai commissari straordinari dell'Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa (e di alcune controllate) acquisite secondo l'accordo chiuso il 31 ottobre. Lo si legge in un comunicato della multinazionale indiana dell'acciaio. Secondo quanto si apprende, ArcelorMittal ha chiesto a commissari dell'Ilva di "assumere la responsabilità delle operazioni e dei dipendenti entro 30 giorni" dal ricevimento del comunicato di rinuncia dell'acquisto degli stabilimenti.

ArcelorMittal un anno dopo

La svolta arriva a un anno esatto dalla chiusura dell'operazione. È infatti il primo novembre 2018 quando la multinazionale anglo-indiana si insedia al comando di quella che, malgrado tutto, resta la più grande acciaieria europea. Arcelor s'insedia al termine di un percorso lungo e complicato, durato alcuni anni (il primo approccio risale al 2014), e che ha visto la gara di aggiudicazione a giugno 2017, il via libera dell'Antitrust europeo a maggio 2018 e l'accordo sull'occupazione con i sindacati al Mise a settembre 2018. L'insediamento viene accompagnato da un'apertura di fiducia ampia. Un anno dopo di fiducia non rimane nulla e sono subentrati incertezza, preoccupazione, se non paura.

Nell'ultimo anno, Cassa integrazione e tagli

È successo molto in questi 12 mesi. La crisi del mercato ha mandato in soffitta l'ambizioso obiettivo di produrre a Taranto già in quest'anno 6 milioni di tonnellate (si starà invece ben sotto i 5 milioni). Due cicli di cassa integrazione ordinaria, ciascuno di 13 settimane, uno chiuso il 28 settembre per 1.395 addetti ed un altro in corso, dal 30 settembre, per 1.276 lavoratori. Un incidente mortale sul lavoro, causato da una tromba d'aria il 10 luglio, ancora una volta al quarto sporgente portuale della fabbrica, teatro la stessa gru di scarico delle materie prime dove in circostanze analoghe morì un altro dipendente a novembre 2012. Il sequestro dello stesso sporgente portuale da parte della Magistratura con una serie di difficoltà nei rifornimenti di minerali e carbon coke, ciò che alimenta gli altiforni per produrre la ghisa poi trasformata in acciaio.

Il nodo dell'immunità penale

E ancora: il conflitto con la Magistratura sull'altoforno 2, inizialmente destinato allo spegnimento ad ottobre causa sequestro, e poi "salvato", sia pure con delle condizioni prescrittivi, dal Tribunale del Riesame. Infine, tutta la vicenda consumatasi attorno all'immunità penale per i gestori della fabbrica relativamente al piano ambientale. Immunità che, introdotta da una legge del 2015, è stata tolta in primavera scorsa col decreto legge Crescita, poi reintrodotta, quindi modificata e circoscritta, col decreto legge Imprese a settembre - perché Mittal aveva minacciato di andarsene -, infine tolta di nuovo dallo stesso 'dl Imprese' su pressione di una folta pattuglia del M5S.

I sindacati: "Capolavoro di incompetenza e pavidità politica"

Durissima, come prevedibile, la reazione dei sindacati. Per il segretario nazionale della Fim/Cisl, Marco Bentivogli, il disimpegno di Arcelor Mittal è una "bomba sociale". E ne ha anche per il Governo: l'addio degli indiani è un "un capolavoro di incompetenza e pavidità politica. Significa che partono da oggi i 25 giorni per cui lavoratori e impianti ex Ilva torneranno all'Amministrazione Straordinaria. Tra le motivazioni principali, il pasticcio del decerto 'Salva imprese' sullo scudo penale".

Nel pomeriggio il vertice al MISE

Il Governo si muove d'urgenza sulla questione. Alle 15.30 i ministri Stefano Patuanelli (Sviluppo Economico), Giuseppe Luciano Provenzano (Sud) e Sergio Costa (Ambiente) terranno un incontro al Mise, il ministero dello sviluppo economico, sul futuro del gruppo Ilva dopo la comunicazione di ArcelorMittal. Al vertice - secondo indiscrezioni - potrebbe aggiungersi il titolare dell'economia, Roberto Gualtieri.