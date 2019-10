Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), martedì 22 ottobre, ha aperto a 131 punti base, in calo rispetto ai 133 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,96% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apertura in rialzo per Piazza Affari: il Ftse Mib ha segnato in avvio un +0,12% a 22.504 punti. Le altre principali Borse europee hanno aperto poco mosse: Francoforte +0,08% con il Dax a 12.757 punti, Parigi -0,06% con il Cac 40 a 5.644 punti, Londra +0,01% con il Ftse 100 a 7.166 punti.

L’andamento del 21 ottobre

Lo spread, lunedì 21 ottobre, aveva chiuso in rialzo a 133 punti base, con il rendimento del titolo decennale italiano pari allo 0,98%. Il differenziale in mattinata aveva aperto a quota 129 e a metà giornata era salito a 134, spinto dalle tensioni nel governo sulla manovra. Chiusura in rialzo per Piazza Affari: il Ftse Mib aveva guadagnato lo 0,7% a 22.478 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Chiusura in positivo anche per le altre principali Borse europee. La migliore era stata Francoforte (+0,9%) a 12.747 punti, seguita da Madrid (+0,7%) a 9.402 punti, Parigi (+0,2%) a 5.648 punti e Londra (+0,1%) a 7.163 punti