Servono ulteriori chiamenti sulla manovra e servono entro domani "per consentire alla Commissione di tenerli in considerazione prima di dare l'opinione formale". E' quanto scrive la Ue all'Italia nella lettera a firma Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici, rispettivamente vicepresidente della Commissione Ue e commissario Ue agli Affari economici, con destinatario il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Nella missiva Bruxelles chiede ulteriori informazioni su saldo strutturale e spesa per "stabilire se c'è un rischio di deviazione significativa dagli aggiustamenti richiesti" nel 2019 e 2020.

Riduzione debito 2020

Il Documento programmatico di Bilancio, ricorda la Commissione, "prevede una modifica del saldo strutturale nel 2020 pari a un peggioramento dello 0,1% del Pil", una percentuale che "non è all'altezza dell'adeguamento strutturale raccomandato e pari allo 0,6% del Pil". "Questi elementi non sembrano essere in linea con i requisiti della politica di bilancio stabiliti dalla Commissione", conclude la lettera.