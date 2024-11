Black Friday 2024, come evitare le truffe: tutti i consigli

Con il Black Friday dietro l’angolo bisogna tenere alta la guardia per evitare truffe e offerte fasulle online. Il 29 novembre è la giornata degli acquisti, ma nella fretta di trovare sconti più convenienti si può incorrere in rischi per la sicurezza dei propri dati (e del proprio portafoglio). Come fare a evitarli? Udicon ha stilato un vademecum per i consumatori.

Occhio a email e messaggi

Spesso le truffe online possono avere la forma di un’email che invita a cliccare su un link, oppure messaggi sms che richiedono di richiamare un certo numero o di inserire dati personali o bancari. È bene tenere a mente che gli istituti bancari affidabili non chiederanno mai questi dati via messaggio, né i corrieri o i siti di e-commerce chiederanno di modificare il pin o i dati dei pacchi di spedizione inviando questo tipo di comunicazioni.

Verifica le modalità di pagamento e di consegna

Assicurarsi che i metodi di pagamento siano sicuri e tracciabili aiuta a evitare brutte sorprese. È importante anche evitare i bonifici diretti a meno che non si parli di venditori verificati. Anche tempi di consegna ragionevoli sono un indicatore da tenere d'occhio (solitamente non si superano i 30 giorni per gli acquisti online).

Controlla il rivenditore

Si consiglia di verificare l’attendibilità del rivenditore se si sta acquistando qualcosa per la prima volta su un sito di e-commerce. Di solito è possibile leggere recensioni, feedback, commenti lasciati sulle diverse piattaforme da altri consumatori. Inoltre, un altro suggerimento di Udicon è quello di controllare che si sia su un sito sicuro: il simbolo del lucchetto e l’elemento “https” sulla url dovrebbe è un fattore di garanzia. Un’azienda sicura, poi, presenta delle generalità come partita IVA, indirizzo e modulo di contatto del venditore.

Occhio ai finti sconti

Controllare sempre il prezzo prima dello sconto per capire se si sta facendo un affare o meno è d'obbligo. Si consiglia anche di diffidare da chi non effettua cambi o restituzioni. Il venditore non è tenuto ad effettuare obbligatoriamente i cambi merce se il prodotto non presenta difetti, perciò bisogna procedere all’acquisto senza foga, soltanto se si è certi di quello che si sta comprando.