Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), lunedì 21 ottobre, ha aperto a 129 punti base, in lieve calo rispetto ai 131 della chiusura di venerdì 18 ottobre. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,93% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari ha aperto in rialzo. Il Ftse Mib segna un +0,11% a 22.346 punti. Apertura positiva anche per le altre Borse europee, nonostante la richiesta di rinvio sulla Brexit. Londra segna un +0,18%, Francoforte registra un +0,22%. Più cauta Parigi che in avvio è sotto la parità (-0,06%).

L’andamento del 18 ottobre

Venerdì 18 ottobre lo spread aveva chiuso in leggero rialzo a 131 punti base, dopo aver aperto a 128 in lieve calo rispetto ai 130 della chiusura di giovedì. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato allo 0,92%. Piazza Affari ha terminato la seduta in calo: l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,24% a 22.321 punti. Chiusura in rosso anche per le altre principali Borse europee, in attesa delle decisioni del parlamento del Regno Unito sull'accordo per la Brexit. Sullo sfondo restano ancora i nodi tra Usa e Cina sul commercio internazionale. In calo Parigi (-0,65%), Londra (-0,44%), Francoforte (-0,17%) e Madrid (-0,11%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).