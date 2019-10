Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), venerdì 18 ottobre, ha aperto a 128 punti base, in lieve calo rispetto ai 130 della chiusura di giovedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 0,88% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio incerto per Piazza Affari: dopo un avvio leggermente positivo, l'indice Ftse Mib nei primi scambi cede lo 0,2%. Anche gli altri mercati azionari del Vecchio continente sono tutti in ribasso nei primi scambi: Londra ha aperto in calo dello 0,2% con la sterlina stabile nei confronti dell'euro, Parigi negativa dello 0,3% e Francoforte dello 0,1%.

L’andamento del 17 ottobre

Il 17 ottobre, lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in leggero calo appena sotto i 130 punti base rispetto ai 130,7 dell'apertura, e con il rendimento del titolo decennale italiano allo 0,89%. Giornata tranquilla per Piazza Affari, in linea con le altre Borse europee ma con una chiara corrente di vendite nel finale che ha fatto chiudere gli indici leggermente in negativo: l'Ftse Mib ha concluso in perdita dello 0,23% a 22.375 punti. Londra, positiva per tutta la giornata, ha chiuso in aumento dello 0,2%, mentre Parigi ha ceduto lo 0,4% e Francoforte lo 0,1% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 18 ottobre 2019 ore 09:38