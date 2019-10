Incontro a Palazzo Chigi, stamattina, tra il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per fare il punto sulla manovra. Un faccia a faccia che ha anticipato di qualche ora il vertice di maggioranza sulla legge di bilancio previsto per le 17 di oggi pomeriggio, poco prima del Consiglio dei ministri sul decreto terremoto convocato invece per le 19.

Manovra, la Commissione Ue richiede infornazioni

Intanto da Bruxelles arriva l’indiscrezione secondo la quale la Commissione europea invierà all'Italia, nella giornata di oggi, una lettera per chiedere informazioni supplementari sulla bozza di legge di Bilancio presentata la scorsa settimana. Indiscrezione confermata con un tweet dalla capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati Mariastella Gelmini: "La Commissione europea chiederà all'Italia informazioni supplementari sulla legge di bilancio approvata 'salvo intese' dal governo la scorsa settimana. In parole povere in queste ore nella maggioranza stanno litigando su una bozza di documento che per l'Ue è già carta straccia".