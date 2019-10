Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), mercoledì 23 ottobre, ha aperto a 129,6 punti base, sullo stesso livello della chiusura di martedì 22 ottobre. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,90% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Il direttore generale del Tesoro per il debito pubblico, Davide Iacovoni, ha indicato come raggiungibile l'obiettivo di scendere sotto i 100 punti base. Apertura in calo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che ha avviato le contrattazioni in flessione dello 0,49% a 22.376 punti. L'avvio di giornata è negativo anche per le principali Borse europee: a Francoforte l'indice Dax cede lo 0,41% a quota 12.702 punti, a Parigi il Cac 40 arretra dello 0,71% a 5.617 punti mentre a Londra il Ftse 100 flette dello 0,06% a 7.208 punti.

L’andamento del 22 ottobre

Martedì 22 ottobre lo spread aveva chiuso in leggero calo a 129 punti base, dopo aver aperto a 131. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato allo 0,92%. Chiusura piatta per Piazza Affari dopo che l'Ue in una lettera inviata al governo italiano ha chiesto chiarimenti sulla manovra. Chiusura debole per le principali Borse europee, tranne che per quella di Londra (+0,6%). In negativo Madrid (-0,2%) e piatta Francoforte (+0,05%). In leggero rialzo Parigi (+0,1%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

