Apertura in rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È), che segna 284 punti base contro i 282 della chiusura di lunedì 27 maggio. Il rendimento del decennale è pari al 2,69% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). La Borsa di Milano apre in terreno negativo ma poco variata, con il Ftse Mib a quota 20.348 punti (-0,07%). Esordio in rialzo invece per il titolo di Fca a Piazza Affari, dove guadagna l'1,5% a 12,5 euro. Ieri, dopo l'annuncio del progetto di fusione con Renault, il titolo aveva chiuso in forte aumento (+7,9%). Apertura positiva anche per i mercati di Borsa europei. Londra guadagna circa lo 0,2% nel primo giorno di contrattazioni dopo il voto Ue (ieri il London Stock Exchange era chiuso per festività). Bene anche Parigi (+0,13%) e Francoforte (+0,24%).

L'andamento del 27 maggio

Lunedì 27 maggio, dopo il voto europeo, lo spread ha chiuso la giornata a 282 punti base, in netto rialzo rispetto all'apertura a 270 e i 267 della chiusura di venerdì 24 maggio. La Borsa di Milano ha chiuso una seduta marginalmente negativa: l'indice Ftse Mib ha terminato in perdita dello 0,06% a 20.363 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). La seduta post elettorale è stata a due facce per Piazza Affari, partita in positivo per poi indebolirsi con l'ipotesi un intervento Ue sul bilancio 2018 dell'Italia e il ritorno di una forte tensione sui titoli di Stato. Tra i gruppi principali di Milano, forti acquisti su Fca dopo la conferma ufficiale di un'ipotesi di fusione tra Fca e Renault: il titolo del gruppo automobilistico italiano ha chiuso in rialzo del 7,9% tra un boom di scambi. Giornata senza grandi emozioni per le Borse europee dopo il voto continentale: Parigi ha concluso in aumento dello 0,37%, Francoforte dello 0,50% mentre Londra è rimasta chiusa per festività.

Data ultima modifica 28 maggio 2019 ore 09:20