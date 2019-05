Apertura in rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 270 punti base contro i 267 della chiusura di venerdì 24 maggio, dopo il voto europeo. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,58%. La Borsa di Milano apre in rialzo: il primo indice Ftse Mib avanza dello 0,2 a 20.417 punti. Intanto Fca - sulla spinta dell'ipotesi di fusione tra Fca e Renault - inizia a scambiare: il titolo sale del 17% a 13,44 euro, mentre la controllante Exor avanza del 10% a 62,32 euro. Anche Renault vola in Borsa: le azioni, che non sono riuscite subito ad entrare in contrattazione a Parigi a causa delle pressioni rialziste, salgono del 15,73% a 57,85 euro.

L'andamento del 24 maggio

Venerdì 24 maggio lo spread tra Btp e Bund aveva chiuso la settimana in deciso ribasso a 267 punti base, contro i 274 dell'apertura. Il rendimento del decennale si era stabilizzato al 2,55%. Chiusura in rialzo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,19% a quota 20.376 punti. Nell’ultima seduta settimanale bene anche le altre Borse europee, in rialzo con l'apertura di Trump sul caso Huawei. Parigi ha guadagnato lo 0,67% a 5.316 punti, Londra - dopo l'annuncio di dimissioni della premier britannica Theresa May - lo 0,65% a 7.277 punti, Francoforte lo 0,49% a 12.011 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

