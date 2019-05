La premier britannica Theresa May ha annunciato che si dimetterà il prossimo 7 giugno. "Ho fatto il possibile per trovare un accordo per la Brexit e ho il rammarico di non esserci riuscita". May resta in sella fino a quando non sarà indicato il nuovo leader dei Tories. Il successore alla guida del partito, che dovrà essere eletto nelle settimane succesive, le subentrerà come primo ministro a Downing Street.

L'annuncio in lacrime: "Ho servito il Paese che amo"

May ha concluso in lacrime il discorso in cui ha annunciato il suo addio a Downing Street: "Ho servito il Paese che amo", ha detto prima di girarsi e di rientrare attraverso il portoncino al numero 10. "Ho fatto del mio meglio, purtroppo non sono riuscita a far passare" la ratifica della Brexit, malgrado ci abbia "provato tre volte". May ha di fatto tracciato la sua eredità politica, invitando chi le succederà alla guida dei Tories e del governo a portare a termine l'uscita dall'Ue ma anche a non considerare il compromesso una parola sporca. La premier britannica ha rivendicato quindi la politica di "un Partito Conservatore patriottico", che nella sua visione deve continuare a mirare a "unire la nazione" e a ridurre anche le ingiustizie sociali, predicando "sicurezza, libertà e opportunità".