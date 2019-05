Theresa May si dimette, discorso in lacrime a Downing Street. FOTO

May ha concluso in lacrime il discorso in cui ha annunciato il suo addio a Downing Street: "Ho servito il Paese che amo", ha detto prima di girarsi e di rientrare attraverso il portoncino al numero 10. "Ho fatto del mio meglio, purtroppo non sono riuscita a far passare" la ratifica della Brexit, malgrado ci abbia "provato tre volte"