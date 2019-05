Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 274 punti base, poco mosso rispetto alla chiusura a 275 di giovedì 23 maggio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,63%. La Borsa di Milano avvia la seduta in rialzo: l'indice Ftse Mib avanza dello 0,62% a 20.261 punti. Apertura in positivo anche per le principali Borse europee: Francoforte (+0,63%), Parigi (+0,5%) e Madrid (+0,4%), mentre è piatta Londra (+0,02%). Sullo sfondo permangono i timori degli investitori per uno stallo dei negoziati tra Usa e Cina e l’attesa per l'esito delle elezioni per il rinnovo del parlamento Ue.

L'andamento del 23 maggio

Giovedì 23 maggio lo spread ha chiuso la giornata a 275 punti base, dopo che aveva aperto a 273 e a metà giornata era salito a 277. Il rendimento del decennale del Tesoro si è attestato al 2,63. La Borsa di Milano ha aperto la seduta in terreno negativo (-0,73%), ha continuato a scendere nel corso della mattinata (-1,6%) e ha infine chiuso ancora in discesa (-2%). In generale, le borse europee sono state deboli e hanno chiuso in ribasso, insieme a Wall Street (-1,2%) e al Nasdaq (-1,5%). Milano è stata la peggiore dietro a Parigi (-1,52%) e Francoforte (-1,45%). Più caute invece Londra (-1,3%) e Madrid (-0,8%). Pesano sui listini la guerra sui dazi tra Usa e Cina, le tensioni su Huawei e le elezioni europee, al via ieri in Olanda e Gran Bretagna (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

