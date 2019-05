Apertura in lieve rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 273 punti base contro i 272 della chiusura di mercoledì 22 maggio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,63%. La Borsa di Milano apre la seduta in terreno negativo. L'indice Ftse Mib cede lo 0,73% a 20.423 punti. Prevalgono gli ordini in vendita sui tecnologici, un mood che prosegue da alcune sedute sulle tensioni tra Huawei e il governo americano. In scia alle Borse asiatiche anche gli indici di quelle europee si piegano alle vendite. Londra cede lo 055%, Parigi lo 0,82%, Francoforte lo 0,86%, Madrid lo 0,67 per cento.

L'andamento del 22 maggio

Mercoledì 22 maggio il differenziale, dopo un'apertura a 270 punti base contro i 271 della chiusura di martedì 21, ha terminato la seduta stabile a 272. Chiusura contrastata per le Borse europee. La migliore è stata Francoforte (+0,21%) con il Dax a 12.168 punti, seguita da Londra (+0,07%) con il Ftse 100 a 7.334 punti. In negativo invece Parigi (-0,12%), con il Cac 40 a 5.378 punti, e Milano (-0,61%) a 20.573 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

Data ultima modifica 23 maggio 2019 ore 09:32