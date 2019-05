Apertura in leggero calo per lo spread Btp/Bund (COS'È), che segna 270 punti base contro i 271 della chiusura di martedì 21 maggio. Il rendimento del decennale è pari al 2,63% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Avvio di seduta negativo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib segna un -0,23% a 20.651 punti. Apertura contrastata, invece, per le principali Borse europee: Londra guadagna lo 0,27% a 7.438 punti, mentre Parigi (-0,07% a 5.381 punti) e Francoforte (-0,02% a 12.141 punti) sono in lieve calo.

L'andamento del 21 maggio

Martedì 21 maggio il differenziale ha chiuso a 271 punti base, in calo rispetto ai 279 del giorno precedente e con il rendimento del decennale pari al 2,64%. Dopo un'apertura in rialzo a +0,48%, la Borsa di Milano ha guadagnato ulteriormente terreno durante la giornata e ha chiuso a +0,77%, con l'indice Ftse Mib a 20.698 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). In rialzo anche gli acquisti sui listini europei e indici, mentre la guerra commerciale che ha turbato i mercati nelle scorse settimane è sembrata meno violenta. Londra ha guadagnato lo 0,25%, Parigi lo 0,5% e Francoforte lo 0,85%. Durante tutta la giornata i tecnologici - Asml ad Amsterdam, Stm a Parigi, Temenos a Zurigo - hanno sostenuto gli indici con il loro rimbalzo con buoni guadagni.

Data ultima modifica 22 maggio 2019 ore 09:14