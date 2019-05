Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È), che segna 277 punti base contro i 279 della chiusura di lunedì 20 maggio e poi scende fino a 273,8. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,66%. La Borsa di Milano apre in rialzo dello 0,48% a 20.637 punti e a metà seduta arriva a un +0,6%. A metà giornata acquisti sui listini europei e indici tutti al rialzo, mentre la guerra commerciale che ha turbato i mercati nelle scorse settimane sembra meno violenta. I tecnologici sostengono gli indici con il loro rimbalzo. Ad Amsterdam (0,47%) Asml guadagna l'+1%, Stm a Parigi (+0,45%) il 2,75%, la svizzera Temenos (+5,4%) specializzata in software aziendali sostiene Zurigo (+0,44%). Intanto Londra guadagna lo 0,67% e Francoforte l'1% con Infineon che rimbalza dell'1,58 per cento.

L'andamento del 20 maggio

Lunedì 20 maggio lo spread Btp/Bund ha chiuso a 279 punti base, in lieve rialzo rispetto all'apertura mattutina a 277. Nel corso della giornata il valore ha anche superato quota 280. Il rendimento del titolo decennale italiano era al 2,69%. La Borsa di Milano ha chiuso in perdita del 2,68% con l'indice Ftse Mib a quota 20.539 punti. Piazza Affari è stata la peggiore in Europa nel giorno del "Cedola day", con 21 società che hanno distribuito il dividendo ai loro azionisti, e dopo l'apertura del nuovo fronte nella guerra commerciale tra Usa e Cina, con le Big Tech che hanno aperto le ostilità contro Huawei. Male anche le altre Borse europee, che hanno terminato tutte in calo. Cedono Francoforte (-1,61%), Parigi (-1,46%) e Londra (-0,51%). (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

