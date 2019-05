Apertura in leggero rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 277 punti base contro i 276 della chiusura di venerdì 17 maggio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,67%. La Borsa di Milano apre in calo: il Ftse Mib cede l'1,7% a 20.746 punti.

L'andamento del 17 maggio

Venerdì 17 maggio lo spread Btp/Bund ha chiuso la giornata e la settimana a 276 punti base, in lieve calo rispetto all'apertura a 278. In mattinata il valore era sceso fino a 273. Piazza Affari ha chiuso in flessione con il Ftse Mib che ha ceduto lo 0,22% a 21.105 punti. Male anche le altre Borse europee: Parigi ha ceduto lo 0,18% con il Cac 40 a 5.438 punti, Francoforte ha lasciato lo 0,58% con il Dax a 12.238 punti. Londra ha segnato un -0,06% con il Ftse 100 a 7.348 punti.(L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

