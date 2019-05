Apertura stabile per lo spread Btp/Bund (COS'È): venerdì 17 maggio segna 278 punti base, sugli stessi livelli di ieri in chiusura di giornata. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,68% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Apre invariata anche la Borsa di Milano, con il primo Ftse Mib (-0,0%) a 21.151 punti. Apertura in calo, invece, per le Borse europee: in rosso Francoforte (-0,47%), Parigi (-0,37%), Madrid (-0,28) e Londra (-0,18%).

L'andamento del 16 maggio

Giovedì 16 maggio, lo spread Btp/Bund ha chiuso la giornata a 278 punti base, in calo rispetto all'apertura a 288 del mattino. Il rendimento del titolo italiano a 10 anni si è stabilizzato al 2,68%. Piazza Affari ha chiuso in rialzo con il Ftse Mib che ha registrato un +1,38% a 21.151 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Bene tutte le Borse europee: chiusura in rialzo per Parigi (+1,37%), Francoforte (+1,74%) e Londra (+0,78%). I mercati hanno beneficiato dei dati sul commercio internazionale.

