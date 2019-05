Apertura in rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 288 punti base e che poi a metà giornata scende fino a quota 281. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,71%. A metà seduta, dopo un avvio in negativo, le borse europee migliorano ma restano deboli. Piazza Affari (+0,4%) gira in positivo grazie alle banche. Nel Vecchio continente sono piatte Londra (-0,05%), Parigi (-0,09%) e Madrid (+0,07%). In lieve rialzo Francoforte (+0,17%). I mercati hanno subito una inversione di tendenza dopo i dati sul commercio internazionale, anche se restano le incognite dopo che Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che limita l'importazione di alcuni servizi delle società di Tlc: il provvedimento mira a penalizzare le società cinesi e provoca instabilità nel dialogo sui dazi.

L'andamento del 15 maggio

Mercoledì 15 maggio giornata tesa sul fronte dello spread. Dopo l'apertura in lieve rialzo a 281 punti base, il differenziale Btp/Bund intorno all'ora di pranzo ha superato i 290 punti base, arrivando a 291, con un rendimento del 2,80%: un livello che non si vedeva dallo scorso dicembre prima della conclusione positiva del braccio di ferro con l'Unione europea sui conti pubblici. Lo spread è poi sceso e ha chiuso la seduta a quota 284,5 punti, con un rendimento del 2,74%. Le principali Borse europee dopo il lieve rialzo dell'apertura sostenuto dalla crescita del Pil trimestrale della Germania, hanno girato in calo durante la giornata ma poi hanno recuperato e chiuso in positivo. Francoforte ha guadagnato lo 0,9% a 12.099 punti, Londra lo 0,76% a 7.296 punti, Parigi lo 0,62% a 5.374 punti. Unica a rimanere leggermente in territorio negativo Milano, che ha ceduto lo 0,14% con il Ftse Mib a 20.863 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO)

Data ultima modifica 16 maggio 2019 ore 13:40