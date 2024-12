Auto elettriche, vendite in Cina sopra quelle tradizionali nel 2025

Le vendite di auto elettriche in Cina supereranno per la prima volta quelle di vetture tradizionali il prossimo anno, in un sorpasso storico che pone la Cina anni avanti rispetto ai rivali occidentali. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che le vendite di auto elettriche in Cina sono attese salire del 20% a 12 milioni di unità nel 2025, mentre quelle di vetture tradizionali sono previste scendere del 10% a meno di 11 milioni.

Target raggiunto 10 anni prima del previsto

Il sorpasso delle auto elettriche - secondo Robert Liew, direttore della ricerca sulle rinnovabili di Wood Mackenzie - segnala il successo cinese nello sviluppo della tecnologia e nell'assicurarsi le forniture dei materiali essenziali per le e-car e lo loro batterie. "Vogliono elettrificare tutto. Nessun Paese è arrivato così vicino come la Cina" a raggiungere questo obiettivo, ha spiegato Liew. Anche se le vendite di auto elettriche cinesi sono rallentate nel dopo pandemia, la previsione del grande sorpasso indica che il target fissato da Pechino nel 2020, quando stabilì che entro il 2035 il 50% delle auto vendute dovevano essere elettriche, è stato raggiunto 10 anni prima del previsto. Al momento è la Norvegia a detenere il primato delle vendite di e-car in termini di quota di mercato, con oltre il 90% delle nuove auto alimentate a batteria.