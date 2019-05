In occasione dell'arrivo all'università "La Sapienza" di Roma di Mimmo Lucano, per un intervento al centro di polemiche nei giorni scorsi, si è tenuta una manifestazione anti-fascista in suo sostegno. Il corteo è stato aperto da uno striscione con la scritta "Il fascismo non è una opinione". "Non possiamo permettere che i fascisti entrino nel nostro ateneo", hanno urlato gli studenti