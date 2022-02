17/21 ©Ansa

Il processo a Cusani per l’affare Enimont, considerato la madre di tutte le tangenti, iniziò il 28 ottobre del 1993 e coinvolse tra gli altri Arnaldo Forlani, allora segretario della Democrazia Cristiana ed ex presidente del Consiglio. Il 17 dicembre, rispondendo alle domande di Di Pietro, disse: “Prima dell' avviso di garanzia non sapevo nulla dei finanziamenti in violazione della legge e non lo so neppure adesso, perché è ipotizzato. Se altri lo dicono che ci sono stati, io lo apprendo come lei''. Venne infine condannato a due anni e 4 mesi